Al via la quarta edizione di NovelFarm: mercato italiano, clima e acqua, genetica, alghe e funghi in primo piano

PORDENONE – Mancano poche ore all’appuntamento di riferimento della comunità dell’agritech. NovelFarm, mostra convegno internazionale sulle innovazioni in agritech, fuori suolo e vertical farming in contemporanea con AlgaeFarm, tecnologie e applicazioni in algocoltura, sono in programma nel Centro Servizi della Fiera di Pordenone mercoledì 20 e giovedì 21 marzo.

I temi al centro del dibattito di questi due eventi sono fondamentali per la produzione primaria di cibo in genere: cambio climatico e adattamento, gestione dell’acqua, certificazioni, mercato al dettaglio, finanziamenti per l’innovazione, quadro giuridico, genetica e robotica. Senza dimenticare la coltura delle microalghe, cui quest’anno si aggiungono i funghi hi-tech.

“Pordenone Fiere crede in NovelFarm e AlgaeFarm, che rappresentano il nostro sguardo sull’innovazione dell’agroalimentare e non solo.” Afferma Renato Pujatti, Presidente di Pordenone Fiere. “Stiamo assistendo agli effetti della non programmazione e non apertura a tecniche e metodi nuovi nel settore primario: crollo della produzione, aumento dei costi e dei prezzi, emarginazione dei produttori indipendenti. L’agritech è un alleato dell’agricoltura, e NovelFarm è il luogo dell’incontro e del dialogo.”

Nel nostro Paese rispetto anche al recente passato, il vertical farming è al centro delle attenzioni di investitori e istituti di credito. La sensazione è che le potenzialità sarebbe anche più grandi e che il freno sia costituito dal quadro normativo, ancorato a una concezione tradizionale di agricoltura. Le iniziative di alcune Regioni, come la Lombardia, e le tendenze che stanno emergendo nella riforma fiscale, fanno ben sperare per un settore che è cruciale per la sostenibilità e la produttività dell’agricoltura.

Le colture in ambiente controllato sono, infatti, una delle risposte al cambio climatico e allo squilibrio nella disponibilità di acqua, due degli argomenti centrali della prima giornata di conferenze. Si parlerà anche del mercato dei prodotti delle vertical farm e in particolare della IV gamma che sta entrando sempre di più sugli scaffali della GDO. Un’interessante tavola rotonda presenterà il mercato attuale del vertical farming e il ruolo della grande distribuzione nelle tendenze di consumo, con la partecipazione di Giuseppe Battagliola di Kilometro Verde, Pierluigi Giuliani di Agricola Moderna, Ulrich Kager di Profarms, Sara Menin dell’Insalata dell’Orto, Pier Luigi Lauriola di Carrefour e Claudio Mazzini di COOP Italia.

Altro argomento caldissimo è la genetica che nell’ultimo anno ha visto l’apertura alla sperimentazione in campo. Ricercatori e aziende stanno già lavorando su interventi permessi dalle TEA (Tecnologie di Evoluzione Assistita), per esempio sulla vite, per renderla più resistente alla siccità e ai parassiti. Negli Stati Uniti la frontiera è già molto più avanti e quest’anno si parlerà della sperimentazione su larga scala della tecnologia della fotosintesi artificiale che permette di coltivare le piante con poca o nessuna luce. In questo modo si abbate uno degli ostacoli alla diffusione delle vertical farms, ossia il consumo energetico per l’illuminazione.

Agli argomenti di NovelFarm si aggiungono quelli di AlgaeFarm, che quest’anno affianca la manifestazione con un programma ricchissimo. Si parlerà di coltivazione e applicazioni delle microalghe con un taglio diverso dal passato, esplorando tematiche come la competitività delle alghe in un settore come la nutraceutica e le prospettive nel settore della produzione di biocarburanti, dove le ricerche si stanno concentrando sulla genetica delle microalghe. Infine, per la prima volta una sessione è dedicata alle nuove tecnologie di coltivazione dei funghi, un settore dove l’ambiente controllato non è estraneo alle pratiche comuni ma dove nuovi metodi possono portare a interessanti sviluppi di accorciamento delle supply chain.

NovelFarm è una mostra-convegno internazionale sulle innovazioni in agricoltura, indoor e vertical farming, organizzata da Pordenone Fiere in collaborazione con Studio Comelli – Conferences&Communication, che cura i contenuti delle conferenze e l’ufficio stampa. AlgaeFarm è realizzata in collaborazione con AISAM – Associazione Italiana per lo Studio e le Applicazioni delle Microalghe e con il patrocinio di EABA – European Algae Biomas Association, l’associazione internazionale del settore.La partecipazione all’evento è gratuita previa registrazione online sul sito: www.novelfarmexpo.it.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it