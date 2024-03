Masaf di nuovo aperto al pubblico per Open House Roma il 6 e 7 aprile

ROMA – Per il secondo anno consecutivo, il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste aderisce all’iniziativa Open House Roma aprendo le porte al pubblico sabato 6 e domenica 7 aprile 2024.

Attraverso visite guidate gratuite, a cura di funzionari del Masaf e di volontari di Open House Roma, sarà possibile ammirare il patrimonio artistico del Palazzo dell’Agricoltura, sede dell’omonimo Ministero dal 1913, tra sale affrescate, bassorilievi, vetrate liberty e molto altro.

“Queste giornate di visite gratuite al Masaf rappresentano un’occasione preziosa per valorizzare e ricordare il ruolo centrale dell’agricoltura nel nostro patrimonio culturale e storico. Le opere d’arte custodite nella sede del Ministero, la Biblioteca Storica Nazionale dell’Agricoltura con i suoi inestimabili volumi e l’intero Palazzo dell’Agricoltura sono testimoni della profonda connessione tra l’arte, la cultura e l’agricoltura”. Lo ha dichiarato il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, annunciando l’adesione rinnovata a Open House Roma, “un’iniziativa rilevante che offre la possibilità ai visitatori di esplorare spazi storici solitamente inaccessibili, come la sede del Masaf, contribuendo alla valorizzazione del nostro patrimonio, della nostra storia e della nostra cultura”.

Le visite si svolgeranno sabato 6 e domenica 7 aprile dalle ore 10.00 alle 14.00 in Via XX Settembre 20, con turni della durata di circa un’ora. Per accedere è necessaria la prenotazione. È inoltre prevista la ‘rush line’, ovvero la possibilità di subentrare a chi, seppur prenotato, non si presenti all’appuntamento.

Prenotazioni su: https://www.openhouseroma.org/sito/il-palazzo-dellagricoltura-e-la-biblioteca-storica-nazionale-dellagricoltura

