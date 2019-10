Ungulati. Battistoni (FI) risponde a Moronese (M5S): nel 2019, 82 incidenti stradali. Mi appassiono a difesa dei nostri agricoltori

Emergenza ungulati: dopo la replica della Senatrice Moronese ci scrive Francesco Battistoni (Forza Italia) che in precedenza era intervenuto sul tema: M5S impedisce discussione su fauna selvatica

“Rispondo con piacere alla Senatrice Moronese che si erge a maestrina dalla penna rossa e si appella al più volte bistrattato regolamento del Senato, peraltro, parlando di una norma che circa 30 anni fa istituiva la Commissione Ambiente, senza valutare, ad esempio, che all’epoca il problema della fauna selvatica non era certo un’emergenza come lo è al giorno d’oggi, in cui si sono registrati nel solo 2019, 82 incidenti stradali, 113 feriti ed oltre 50 milioni di euro di perdita per i nostri agricoltori.

Trattarlo in maniera congiunta avrebbe offerto una visione più ampia su un tema che si riflette moltissimo sulla vita degli agricoltori, motivo per cui, come sul resto delle altre trattazioni della Commissione, mi appassiono a difesa dei nostri agricoltori.

Spiace, infine, che la Senatrice non mi abbia memorizzato, le verrò incontro mandandole un bigliettino da visita, d’altro canto, però, fa piacere constatare che i Cinquestelle siano tornati alle origini con le politiche urlate ma prive di soluzioni”.