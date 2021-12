Verso la nuova PAC. CAA Liberi Professionisti: fra formazione professionale dei tecnici e competitività delle aziende agricole

Torino – La nuova Pac che entrerà in vigore ad inizio 2023 necessita sempre più di aggiornamento professionale, formazione e tecnici qualificati, per sostenere e guidare le aziende agricole. Se ne è parlato ad Alghero (Ss) in occasione di un incontro del ventennale del CAA Liberi Professionisti, dal titolo “Il Vino la sua storia, il presente ed il futuro”.

L’appuntamento si è svolto alle Cantine Tenute Delogu, in un incontro aperto ad agricoltori, tecnici e funzionari dell’Amministrazione Regionale della Sardegna sul tema della viticoltura.

“Servono sempre più conoscenze approfondite e attuali, per coadiuvare le aziende agricole e vitivinicole a rimanere competitive sui mercati ed in grado di cogliere le opportunità che si presenteranno con le prossima programmazione” ha detto il responsabile tecnico nazionale del CAA, perito agrario Lorenzo Benanti, che ha introdotto i lavori presentando la società e ricordando la storia che l’ha vista per prima protagonista in Italia di questa realtà.

Si è poi passati alla relazione sulla storia del vino, a cura di Stefano Girardi, responsabile PSR del CAA Liberi Professionisti, che ha raccontato la storia del vino fin dalla preistoria, fino ai giorni nostri.

Renzo Peretto, dell’Agenzia LAORE Sardegna, ha presentato la realtà vitivinicola sarda con dovizia di dettagli su superfici e varietà coltivate e presenti sul territorio. Tommaso Betza, dell’Agenzia LAORE Sardegna, ha parlato delle ultime novità che vedranno l’agricoltura in generale e quella vitivinicola in particolare, protagoniste nell’applicazione dei Regolamenti Comunitari sulla nuova PAC 2022/2027 di recente emanazione (6 dicembre 2021). Sono intervenuti inoltre il coordinatore per la Regione Sardegna del CAA, perito agrario, Antonio Pigozzi; il presidente del Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati di Sassari, Paolo Cattina; Alessandra Sanna di ARGEA Servizio Territoriale Sulcis-Iglesiente; Antonello Arghittu, direttore di ARGEA Sassari.

Infine, Piero Maieli, presidente della Commissione Agricoltura della Regione Sardegna, – oltre a portare il saluto e gli auguri al CAA -, ha dichiarato la massima disponibilità ad accogliere le proposte utili a migliorare e far crescere il settore agricolo in Sardegna.

L’appuntamento si è concluso con una degustazione di vini e prodotti del territorio, presentata dal perito agrario, Francesco Pinna ed organizzata da Cantine Tenute Delogu, con la partecipazione di Cantine Santa Maria La Palma, Azienda Desia e Tenute Aini Vini.

