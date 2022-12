Florovivaismo. Principi e tecniche in un manuale

Il florovivaismo, nonostante le limitate superfici dedicate, attiva elevati volumi d’affari in canali commerciali d’interesse mondiale. I suoi prodotti (fiori e fronde recisi, piante in vaso, fiorite e da fogliame per interno, piante per la realizzazione di spazi a verde), a elevato grado di innovazione per panorama colturale e processi produttivi, rappresentano una delle eccellenze italiane.

Il comparto necessita, anche per la sua dimensione internazionale, di strumenti che innovino le competenze degli attori della filiera, per poter affrontare il necessario turnover dei prodotti, delle tecnologie, dei mezzi di produzione e degli strumenti di marketing e commercializzazione.

In questo contesto, il volume “Florovivaismo. Principi e tecniche”, curato da Valentina Scariot, Stefania De Pascale, Antonio Ferrante e Daniela Romano – si propone d’introdurre i nuovi paradigmi di sostenibilità economica e ambientale nei processi produttivi, con l’analisi di colture rappresentative di avanzati sistemi colturali.

Indice: Introduzione – Il comparto floricolo e ornamentale – Domanda, offerta e mercato – L’impresa florovivaistica e il marketing – L’impresa florovivaistica e il marketing – Le strategie di innovazione – Il miglioramento genetico – La protezione delle varietà vegetali – Tecniche di propagazione – Aspetti di tecnica colturale – Irrigazione, concimazione, diserbo – Regolatori di crescita e programmazione della produzione – Difesa delle colture floricole – Post raccolta dei fiori recisi – Colture tradizionali – Specialty crops – Piante in vaso fiorite – Piante da fogliame in vaso – Piante erbacee – Piante legnose.

Formato 19.5 x 26 cm | pagine: 712 | Prezzo: € 72,00

