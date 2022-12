Coltiva le Reti porta in tv la zootecnia sostenibile della Toscana. Il 24 e 25 dicembre su RTV 38

FIRENZE – Prosegue il viaggio alla scoperta dell’agricoltura toscana. La seconda puntata di Coltiva le Reti, il format di Cia Agricoltori Italiani della Toscana – in onda da dicembre a febbraio 2023 su RTV 38 – andrà in onda sabato 24 dicembre alle ore 20.15, con replica domenica 25 dicembre alle 10.45.

Il focus di questa settimana sarà dedicato all’agricoltura sostenibile ed in particolare alla zootecnia. La puntata di Coltiva le Reti, si svilupperà in allevamenti di bovini in Valdichiana, nella patria della pregiata razza Chianina, quindi nel Casentino, ma anche nel Mugello. Protagonisti gli agricoltori toscani e i tecnici della Cia per approfondire tematiche che riguardano gli agricoltori ma anche i consumatori finali.

Nelle puntate successive parleremo di biodiversità e paesaggio, un rapporto imprescindibile per l’agricoltura toscana; di creazione d’impresa con storie di giovani agricoltori che ce l’hanno fatta; di gestione del suolo; di innovazione e agricoltura 4.0; gestione delle risorse idriche dopo un 2022 particolarmente siccitoso; di agricoltura sostenibile; e gestione delle foreste andando a scoprire i sottoprodotti del bosco toscano.

Il calendario completo. Dicembre 2022: sabato 17 e domenica 18; sabato 24 e domenica 25; sabato 31. Gennaio 2023: domenica 1; sabato 7 e domenica 8; sabato 14 e domenica 15; sabato 21 e domenica 22; sabato 28 e domenica 29 – Febbraio: sabato 4 e domenica 5; sabato 11 e domenica 12.

Tutte le puntate di Coltiva le Reti saranno quindi online nei canali web di Cia Toscana (www.ciatoscana.eu) social e youtube (https://www.youtube.com/@CiaToscanaTV).

Un intervento realizzato con il cofinanziamento FEASR del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana Sottomisura 1.2.

