L’agricoltura toscana sbarca in tv con Coltiva le Reti. Un viaggio di 9 puntate fra innovazione, sostenibilità e imprese virtuose

FIRENZE – L’agricoltura toscana ai raggi x, attualità, sostenibilità, tecnica e agronomia, imprese virtuose e giovani, ricerca ed innovazione.

Al via nove puntate di Coltiva le Reti, il format di Cia Agricoltori Italiani della Toscana, in onda da dicembre a febbraio su RTV 38.

Ogni sabato alle 20.15, in replica la domenica alle 10.45. La prima puntata andrà in onda sabato prossimo, 17 dicembre (replica domenica 18), si parlerà di energie rinnovabili, partendo da cippato e biomasse nella montagna pistoiese, fino all’utilizzo a fini energetici degli scarti della lavorazione delle olive, nel Chianti fiorentino.

“Con Coltiva le Reti – sottolinea il presidente Cia Toscana Valentino Berni – portiamo in tv l’agricoltura toscana autentica, fatta di persone e di idee, di innovazione e di voglia di rimboccarsi le maniche. Vogliamo mettere in evidenza l’importanza della ricerca, dei tecnici e della tecnologia, al servizio della sostenibilità complessiva dell’azienda agricola, da quella economica, ambientale e sociale. E’ importante fare divulgazione in modo corretto e professionale, sia per l’agricoltore stesso, sia per il cittadino e consumatore finale, che deve sapere cosa c’è dietro ad un’eccellenza agroalimentare della Toscana che finisce sulle nostre tavole” conclude.

“E’ stato un lavoro che ci ha visto presenti in tutta la Toscana per raccontare al meglio anche i lati spesso meno noti di questo settore – spiega il direttore Cia Toscana, Giordano Pascucci -. Un grazie a RTV 38, emittente sempre molto attenta ai temi della ruralità, che ha creduto nel nostro progetto editoriale”.

Nelle puntate successive parleremo di biodiversità e paesaggio, un rapporto imprescindibile per l’agricoltura toscana; ma anche di zootecnia sostenibile; di creazione d’impresa con storie di giovani agricoltori che ce l’hanno fatta; di gestione del suolo; di innovazione e agricoltura 4.0; gestione delle risorse idriche dopo un 2022 particolarmente siccitoso; di agricoltura sostenibile; e gestione delle foreste andando a scoprire i sottoprodotti del bosco toscano.

Il calendario completo

Dicembre 2022: sabato 17 e domenica 18; sabato 24 e domenica 25; sabato 31. Gennaio 2023: domenica 1; sabato 7 e domenica 8; sabato 14 e domenica 15; sabato 21 e domenica 22; sabato 28 e domenica 29 – Febbraio: sabato 4 e domenica 5; sabato 11 e domenica 12.

Tutte le puntate di Coltiva le Reti saranno quindi online nei canali web di Cia Toscana (www.ciatoscana.eu) social e youtube (https://www.youtube.com/@CiaToscanaTV).

Un intervento realizzato con il cofinanziamento FEASR del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana Sottomisura 1.2.

