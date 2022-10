Coltiva le reti. Agricoltura biologica e innovazione per la difesa del suolo e dell’ambiente. Il 28 ottobre a Firenze

FIRENZE – “Agricoltura biologica e innovazione per la difesa del suolo e dell’ambiente” è il titolo dell’incontro tematico organizzato da Cia Toscana in programma domani, venerdì 28 ottobre, a Firenze, AC Hotel Firenze, Via Luciano Bausi 5

PROGRAMMA

Apertura dei lavori a cura di Cia Agricoltori Italiani della Toscana

Interventi

“La nuova normativa e le iniziative di Cia a sostegno del biologico”, a cura di Fabio Chessa , Cia Agricoltori Italiani;

, Cia Agricoltori Italiani; “Nuovo regolamento biologico”, di Anna Merciai , QCertificazioni

, QCertificazioni “Agricoltura biologica: vecchia programmazione PSR e prospettive future per le imprese” di Donatella Cavirani , Regione Toscana;

, Regione Toscana; “La piattaforma marketplace di Cia Toscana” di Enrico Giannini, 01 Sistemi.

Conclusioni a cura di Valentino Berni, presidente Cia Toscana Per partecipare è necessario iscriversi al link: https://form.jotform.com/222862241280349

Il seminario fa parte dell’intervento realizzato con il cofinanziamento FEASR del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana Sottomisura 1.2.

