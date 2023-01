Capriolo in umido con polenta. La ricetta tradizionale di un piatto unico dal sapore deciso

Un piatto unico dal sapore intenso ed inconfondibile. Il capriolo in umido con polenta è sicuramente un piatto ideale per un pranzo ed una cena invernale; richiede un’attenta e curata preparazione ma è tutto sommato facile da preparare.

In abbinamento un vino del vostro territorio, un rosso elegante dalla buona struttura.

La carne di capriolo è relativamente facile da trovare, in gran parte d’Italia, visto l’alto sovrannumero di questo animale selvatico, un po’ in tutte le campagne e boschi del Paese.

LA RICETTA

Prima di cucinare la carne di capriolo é necessario farla marinare per attenuare il sapore di “selvatico” che lo caratterizza.

Lavare la polpa del capriolo e tagliarla a pezzetti non molto grandi, mettere la carne in un recipiente con tutti gli aromi (cipolla, sedano, carota, rosmarino, alloro, chiodi di garofano) e irrorare con il vino rosso. Coprire il recipiente e mettere in frigo per almeno una notte per la marinatura.

Scolare bene la marinatura e mettere i pezzi del capriolo in un tegame al fuoco per qualche minuto, eliminare l’acqua che si é prodotta, e risciacquare in acqua corrente, quindi sgocciolare.

Fare un battuto con cipolla, sedano e carota; in un tegame mettere l’olio d’oliva, il battuto, rosolare appena e aggiungere i pezzi del capriolo, salare, pepare con 2 foglie di alloro e i chiodi garofano e cuocere finché il capriolo non ha ritirato la sua acqua.

Sfumare con il vino rosso, preferibilmente quello della marinatura, e farlo evaporare. Una volta evaporato aggiungere i pomodori pelati e il concentrato di pomodoro sciolto in acqua calda.

Coprire il tegame e cuocere a fuoco basso per almeno 2 ore (se necessario aggiungere brodo o acqua calda.

Preparare la polenta e disporla nei piatti , accompagnata dal capriolo in umido con il suo sugo e servire subito.

INGREDIENTI:

CAPRIOLO

SEDANO – CAROTA – CIPOLLA

ROSMARINO

2-3 CHIODI di GAROFANO

2 FOGLIE di ALLORO

1 BICCHIERE DI VINO ROSSO

POMODORI PELATI

2 CUCCHIAI di CONCENTRATO di POMODORO

OLIO D’ OLIVA

SALE – PEPE – PEPERONCINO (poco)

FARINA DI MAIS per POLENTA

LE RICETTE DI AGRICULTURA.IT

