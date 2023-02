ROMA – Nel gennaio 2023, l’Ucraina ha spedito 5,5 milioni di tonnellate di cereali, semi oleosi e loro prodotti. Si tratta di 1,3 milioni di tonnellate in meno rispetto a dicembre 2022.

A sottolinearlo è il ministero dell’Agricoltura dell’Ucraina.

Questa tendenza al ribasso è causata dal blocco artificiale del corridoio del grano da parte degli ispettori russi. Di conseguenza, nel primo mese dell’anno sono state spedite solo 3 milioni di tonnellate nell’ambito dell’iniziativa per i cereali. A settembre-ottobre, le esportazioni di prodotti agricoli attraverso il corridoio del grano nell’ambito dell’iniziativa sui cereali ammontavano rispettivamente a circa 4 milioni di tonnellate e oltre 4 milioni di tonnellate.

Pertanto, nel primo mese di quest’anno, le spedizioni sono diminuite per tutte le colture, comprese le colture principali come mais e grano. Il mais è stato spedito per un volume di 2,6 milioni di tonnellate (700mila tonnellate in meno) e il grano è stato spedito per un volume di 1,3 milioni di tonnellate (250mila tonnellate in meno).

In totale, nella stagione di commercializzazione (luglio 2022 – gennaio 2023) sono già state spedite 15,4 milioni di tonnellate di mais e 9,7 milioni di tonnellate di grano. Durante la stagione sono state spedite 39,2 milioni di tonnellate di cereali e semi oleosi. Durante gli 11 mesi di guerra, spediti 44,4 milioni di tonnellate di prodotti agricoli in altri paesi, tra cui 9,9 milioni di tonnellate di grano e 18,2 milioni di tonnellate di mais. La leggera differenza nell’offerta di queste colture rispetto alla nuova stagione di commercializzazione è dovuta alla chiusura dei porti ucraini, che sono rimasti fuori servizio per 5 mesi e hanno iniziato ad aumentare gradualmente i loro volumi operativi ad agosto.

L’olio di girasole è rimasto tra i primi tre in termini di spedizioni con 347mila tonnellate, ovvero 121mila tonnellate in meno rispetto a dicembre. Le spedizioni di soia di gennaio sono rimaste pressoché invariate rispetto a dicembre – 345mila tonnellate contro 387mila tonnellate. Analoga differenza di volumi si osserva nella fornitura di farine. A dicembre era di 331mila tonnellate, mentre a gennaio era di 36mila tonnellate in meno, 295mila tonnellate.

La fornitura di semi di girasole si è dimezzata: a gennaio avevamo 190mila tonnellate, mentre a dicembre il volume era di 122mila tonnellate in più.

Le forniture di colza continuano a diminuire mentre la stagione per questo raccolto è finita. Mentre a novembre il volume delle esportazioni di colza ammontava a 412mila tonnellate, a dicembre era di 237mila ton e a gennaio ne sono state spedite solo 186mila tonnellate.

Le spedizioni di orzo sono rimaste pressoché invariate a gennaio: 168,7 mila tonnellate a gennaio contro le 179 mila tonnellate di dicembre. L’olio di soia è stato spedito di 6mila tonnellate in più nel primo mese del 2023, a 26mila tonnellate.

Il quadro complessivo delle spedizioni di gennaio in termini percentuali è il seguente: 47,36% mais, 24,23% frumento, 6,33% olio di girasole, 6,29% soia, 5,38% farina, 3,46% semi di girasole, 3,39% colza, 3,08% orzo e 0,49% % olio di semi di soia.

Spedizioni totali per 11 mesi per coltura: 18,2 milioni di tonnellate di mais (40,88%); 9,9 milioni di tonnellate di grano (22,25%); 3,6 milioni di tonnellate di olio di girasole (8,12%); 3,2 milioni di tonnellate di colza (7,21%); 2,9 milioni di tonnellate di semi di girasole (6,49%); 2,5 milioni di tonnellate di pasti (5,65%); 1,9 milioni di tonnellate di orzo (4,21%); 2 milioni di tonnellate di semi di soia (4,70%), 215 mila tonnellate – olio di soia (0,48%).

Le informazioni sul volume delle spedizioni di determinati tipi di merci e modalità di trasporto sono state presentate in conformità con la sezione di controllo delle consegne del sistema informativo automatizzato unificato del servizio doganale statale dell’Ucraina. I dati del cruscotto in termini di spedizioni di prodotti per tipologia e logistica delle spedizioni vengono aggiornati due volte al mese.

Leggi la rubrica ESTERI

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it