Ucraina. Ministero Agricoltura: aumentata previsione per attuale raccolto di cereali e semi oleosi a 76,7 milioni di tonnellate

ROMA – Il Ministero delle politiche agrarie e alimentari dell’Ucraina ha aggiornato le sue previsioni per la produzione totale di cereali e semi oleosi.

Quest’anno, gli agricoltori ucraini dovrebbero raccogliere circa 56,4 milioni di tonnellate di cereali e 20,3 milioni di tonnellate di semi oleosi.

All’inizio della primavera del 2023, il raccolto lordo totale per l’anno in corso era previsto a 63,5 milioni di tonnellate, il 13% in meno rispetto al 2022. A giugno, dopo l’inizio della stagione del raccolto, la previsione è stata aumentata a 68 milioni di tonnellate , che era del 7% in meno rispetto al 2022. Ora, con condizioni meteorologiche favorevoli, abbiamo tutti i motivi per rivedere nuovamente la previsione a 76,7 milioni di tonnellate, ovvero il 5% in più rispetto al 2022.

Sebbene la superficie totale delle colture primaverili e invernali quest’anno sia diminuita di 980mila ettari rispetto all’anno precedente e fosse pari a 10.895mila ettari, le condizioni meteorologiche hanno contribuito a rendere quasi record i raccolti di grano (fino a 51,8 centesimi per ettaro), che saranno significativamente aumentare il raccolto.

Secondo le stime preliminari del Ministero delle politiche agrarie e alimentari dell’Ucraina, nel 2023 gli agricoltori potranno raccogliere i seguenti raccolti: grano – 20,9 milioni di tonnellate, orzo – 5,8 milioni di tonnellate e mais – 28,1 milioni di tonnellate.

La produzione lorda di semi oleosi raggiungerà i 20,3 milioni di tonnellate. Il raccolto di girasole è previsto a 12 milioni di tonnellate. Gli agricoltori dovrebbero raccogliere una quantità record di semi di colza negli ultimi anni: 4 milioni di tonnellate. La produzione di soia dovrebbe raggiungere i 4,2 milioni di tonnellate.

Quest’anno gli agricoltori raccoglieranno anche 13,7 milioni di tonnellate di barbabietole da zucchero.

