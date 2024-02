Serie Tony, i trattori a trasmissione ibrida meccanico-idrostatica per vigneti, frutteti e condizioni estreme

VERONA – “Veniamo da un anno di record di fatturato, siamo al sesto anno consecutivo in cui l’azienda cresce e quindi siamo soddisfatti del lavoro fatto La nostra crescita passa soprattutto dallo sviluppo di nuovi prodotti che ci permettono di affrontare le sfide attuali e future che l’agricoltura avrà nei prossimi anni”.

Con la Antonio Carraro Spa, azienda padovana leader nella produzione di trattori speciali che abbiamo incontrato a Fieragricola di Verona, per un approfondimento sullo stato di salute del mercato e sulle novità portate alla kermesse di settore scaligera.

“Il mercato sta andando bene, veniamo da anni di grossa crescita e adesso si sta manifestando una piccola flessione ma devo dire che sta reggendo bene in Italia e all’estero in alcuni mercati specifici e siamo soddisfatti” sottolinea Alberto Pollastri, responsabile vendite e Business developer Antonio Carraro Spa.

A Fieragricola, Antonio Carraro ha esposto una selezione di trattori a trasmissione “ibrida” meccanico idrostatica e meccanica, specializzati per il vigneto, il frutteto e tutte le piantagioni a filare anche in condizioni di utilizzo estreme.

“Antonio Carraro ha sempre fatto delle macchine molto specifiche per l’agricoltura specializzata che si possono adattare a tante situazioni complicate che l’agricoltore deve affrontare: sia difficoltà morfologiche e soprattutto richieste sempre nuove come macchine idrostatiche e sempre più macchine multifunzionali che permettono di fare con lo stesso trattore lavorazioni che una volta dovevano essere affrontate con più mezzi” – aggiunge Pollastri.

“Abbiamo rinnovato la nostra gamma Tony dei trattori idrostatici aggiungendo dei modelli che è lo sviluppo che stiamo facendo in questi anni: affrontare il futuro con dei modelli nuovi che ci distinguono dalla concorrenza e ci permettono di affrontare mercati che non sono solo più in Italia ma anche e soprattutto all’estero”.

LA SERIE TONY

Il top degli idrostatici AC

La Serie TONY è stata la grande protagonista del parco macchine esposte a Fieragricola. Si compone di modelli a trasmissione ibrida meccanico-idrostatica gestita da software tra cui gli ultimi nati TONY 8900 TRG “BASSO” sterzante, reversibile a ruote differenziate in concorso al Premio Innovazione Fieragricola 2024; TONY 11700 V e TONY V strettissimo 1mt, trattori a telaio convenzionale; Mach 4 TONY, primo e unico quadricingolo cabinato, a telaio articolato, reversibile, a trasmissione idrostatica, finalista Tractor of the Year 2023 nella categoria Best of Specialized e, infine, il già noto isodiametrico, reversibile, a telaio articolato TONY 8900 SR.

La Serie TONY rappresenta l’avanguardia della produzione AC. Si compone di modelli a trasmissione ibrida meccanico-idrostatica gestita da software dotata di tecnologia SIM – Shift In Motion: offre 4 gamme di velocità a controllo elettronico, inseribili da fermo o in movimento. È una trasmissione compatta con funzioni automatiche gestite dal sistema operativo ITAC (Intelligent Tractor AC), come il Tractor Management Control (TMC) che semplifica tutte le operazioni del conducente. Un comando centralizzato concepito perché il trattore lavori sempre in condizioni ottimali, in termini di risparmio e produttività. Il sistema garantisce diverse funzionalità tra cui il mantenimento dei parametri durante le lavorazioni anche nei cambi di pendenza, in salita e in discesa. All’interno di ITAC “girano” tutti i sistemi di sicurezza e il monitoraggio della diagnostica del trattore per la manutenzione programmata del mezzo.

L’operatore può impostare, personalizzare e memorizzare i parametri di ogni lavoro, richiamando le combinazioni prescelte quando è necessario ed impartendo eventuali modifiche durante le diverse fasi, in base alle variazioni del erreno e alla tipologia di coltivazione. La velocità è indipendente dal numero di giri del motore: entrambi

sono programmabili separatamente. Il range di velocità spazia da 100 m/h fino a 40 km/h.

Nuovo TONY 8900 TRG “BASSO”

Il TONY 8900 TRG BASSO è un trattore specializzato, sterzante, reversibile con ruote differenziate con trasmissione idrostatica, specializzato per la coltivazione di agrumeti, oliveti e frutteti, oltre che a lavorare in vigneti in condizioni di forte pendenza. Questo trattore ha ruote differenziate, per un’ottima trazione e aderenza al terreno anche in condizioni di pendenza estrema e avendo le ruote anteriori più piccole è possibile effettuare una sterzata molto precisa. Equipaggiato di motore Kubota a 4 cilindri, a iniezione elettronica da 74,2CV e una coppia di 305 Nm a 1500 rpm. Sommando tutte queste caratteristiche si ha un trattore compatto, stabile con un’ottima luce dal suolo e con un’ottima potenza a bassi regimi che si traduce in maggior comfort in termini di vibrazioni ridotte e rumore all’orecchio molto contenuto. Questo trattore è stato progettato per avere baricentro bassissimo e di conseguenza il posto guida più basso del mercato.

TONY 8700 V / 11700 V

Nuovi trattori idrostatici a telaio convenzionale

Finalista del prestigioso premio Tractor of the Year 2021 con il modello 8700 e citato come “prodotto novità” al concorso Sitevi Innovation Awards 2023 con il modello 11700, Tony V rappresenta il primo trattore AC a telaio convenzionale, monodirezionale, cabinato, che amplia la già vasta scelta di modelli “su misura” per ogni cliente AC. I Tony V sono trattori versatili, nati per le coltivazioni a filare, specialisti nelle attività di precisione. Pensati per gli operatori che necessitano di lavorare in combinata con diverse attrezzature. Il comfort operativo è determinato da un posto di guida spazioso, dotato di tutti i comandi in posizione ergonomica e funzioni digitali che semplificano il lavoro. La versatilità d’uso della macchina è garantita dalla possibilità di applicare attrezzature posteriori, anteriori e ventrali. Il design e le architetture di costruzione lo rendono particolarmente agile nei luoghi di lavoro dove manovrabilità e precisione di traiettoria sono determinanti. Sono disponibili in due potenze con motorizzazione Deutz, diesel ad iniezione diretta, Common Rail, turbo, intercooler a 4 cilindri, 16 valvole, 2924 cc. Per entrambe le versioni le dimensioni rimangono compatte, con una larghezza minima di soli 980 mm.

• Tony 8700 V > Potenza massima 75 hp a 2000 rpm / Coppia massima 375 Nm a 1400 rpm

• Tony 11700 V > Potenza massima 110 hp a 2000 rpm / Coppia massima 420 Nm a 1600 rpm

L’impianto idraulico è costituito da pompe meccaniche ad ingranaggi e da una pompa idraulica variabile a pistoni. La gestione load-sensing ed il circuito dei tubi a sezione maggiorata riducono le perdite di carico per operare a basso regime del motore con alte portate idrauliche. Una soluzione che abbatte drasticamente l’impatto ambientale (CO2) poiché riduce il consumo di carburante. La capacità del serbatoio idraulico per i distributori è di 35 l e prevede 2 scarichi Zero-Pressure: uno posteriore ed uno ventrale. La portata idraulica è fino a 137 l/min (con extra flow) con una pompa a portata variabile che si attiva solo in caso di utilizzo.

L’impianto idraulico offre fino a 9 distributori a doppio effetto elettronici indipendenti (4 posteriori e 5 ventrali). I TONY V montano di serie la cabina AIR V che si caratterizza per il posto di guida più tecnologicamente avanzato di tutta la gamma AC. La postazione di guida è situata su di una spaziosa piattaforma sospesa su silent-block. Il baricentro ribassato ed il tunnel centrale minimale consentono all’operatore un facile accesso a bordo ed un assetto comodo, antifatica. In fase di lavoro, la visuale sull’attrezzo posteriore è immediata, così da dare all’operatore la sensazione di essere posizionato “sopra” l’attrezzo. Le ruote anteriori di diametro inferiore determinano un angolo di sterzo di 55° con volte strettissime e una oscillazione fino a 10°. La cabina a 4 montanti, spaziosa e dotata di ogni comfort, offre una climatizzazione automatica gestibile dal display digitale posto sulla consolle di guida. È pressurizzata in Categoria 2 o 4 ed omologata Fops e Rops. Tutti i fanali per la circolazione stradale sono a led, i posteriori integrati nel tetto: la loro posizione rialzata è utile ad aumentare la visibilità nello spazio circostante il trattore, anche con attrezzature portate. Su richiesta gli specchietti retrovisori possono essere a regolazione elettrica.

Mach 4 TONY

Quadricingolo a trasmissione idrostatica – FINALIST Tractor of the Year 2023 – Best of Specialized Disponibile in due motorizzazioni a 73,2hp Stage 5 e a 96,7hp 3B per il mercato Italia, Mach 4 TONY rappresenta un modello unico nel suo genere: un quadricingolo reversibile, dotato di 4 cingoli in gomma con una larghezza minima di 1300 mm che monta una trasmissione idrostatica su un telaio articolato. Nasce con cabina AIR pressurizzata e climatizzata con certificazione ROPS – FOPS in Categoria 4. Un trattore dotato di una elettronica interconnettibile e idonea per l’Agricoltura 4.0 in grado di garantire la massima

efficienza nei trattamenti, ridurre il compattamento del terreno e salvaguardare il cotico nei sofisticati processi di coltivazione previsti dall’agricoltura biologica. Un mezzo che si adatta a condizioni di lavoro impraticabili per altri trattori, offrendo stabilità e sicurezza operativa ai massimi livelli. I 4 cingoli sono una soluzione AC nata e testata dal 2007 che ha visto l’introduzione dei nuovi “Tracks” in gomma capaci di alte prestazioni in campo, con il minimo compattamento del suolo, capaci di ottime performance nel lavoro in pendenza verticale o laterale, nei terreni sdrucciolevoli, nel fango, nella sabbia. La velocità massima con omologazione stradale (non conferita ai cingolati classici) è di 30 km/h.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it