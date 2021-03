Tecnologie di lavorazione delle olive in frantoio, rese di estrazione e qualità dell’olio. Riuniti in un libro i risultati conseguiti dalla ricerca negli ultimi anni

BOLOGNA – Un libro che riunisce i più importanti risultati che la ricerca ha conseguito negli ultimi anni nello studio dei vari sistemi meccanici utilizzati negli oleifici industriali e dei relativi impianti dedicati all’estrazione meccanica dell’olio dalle olive.

Si tratta di “Tecnologie di lavorazone delle olive in frantoio, rese di estrazione e qualità dell’olio” (Edagricole) di Luciano Di Giovacchino, sintesi che contempla non solo la comparazione aggiornata delle efficienze estrattive tra le varie tipologie d’impianto ma considera anche l’efficacia delle macchine operanti la frangitura delle olive e la gramolazione delle paste ottenute, operazioni di notevole importanza ai fini della resa e della qualità, chimica e organolettica, dell’olio estratto, trattando inoltre l’impiego dei coadiuvanti di estrazione e l’adozione del rinnovato ciclo della doppia estrazione dell’olio, meno comuni in Italia.

Uno specifico capitolo è stato dedicato alle tecniche di conservazione dell’olio vergine di oliva in relazione al mantenimento della qualità nel tempo e un altro alla tematica dei sottoprodotti dell’oleificio e del loro impiego quale fonte di energia rinnovabile (sanse) e quale fonte di macro-elementi e sostanza organica (acque di vegetazione), in un’ottica di economia circolare e agricoltura sostenibile.

Luciano Di Giovacchino, laureato in Chimica Industriale all’Università La Sapienza di Roma, ha svolto per oltre trent’anni attività di ricerca nel settore della tecnologia di lavorazione delle olive, con particolare riferimento all’efficienza degli impianti, alla qualità dell’olio e alla valorizzazione dei sottoprodotti, presso l’Istituto Sperimentale per la Elaiotecnica di Pescara, oggi confluito nel Consiglio per la Ricerca in Agricoltura. Attivo pubblicista, ha fatto parte di comitati di esperti istituiti dal Consiglio Oleicolo Internazionale di Madrid, da cui è stato invitato a tenere relazioni in numerosi Paesi produttori di olive e importatori di olio. Con le stesse finalità è stato invitato più volte, da istituzioni pubbliche e da società private, in Paesi che solo recentemente hanno dato impulso all’olivicoltura. Attualmente è membro ordinario dell’Accademia Nazionale dell’Olivo e dell’Olio di Spoleto.

Formato 17×24 cm | pagine: 472 | Prezzo: € 43,00 | Link per info e acquisto