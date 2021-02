La ricetta del Coniglio fritto. La cucina contadina toscana ci porta nell’olimpo del gusto

La carne bianca del coniglio è fra le più buone e saporite che ci siano. Se poi il coniglio lo fate fritto, allora benvenuti nell’olimpo del gusto.

Nelle campagne toscane, la ricetta del coniglio fritto viene da lontano, dove qualche capo allevato per consumo familiare si trovava di frequente. Una tradizione culinaria che si è tramandata fino ad oggi, dove però è la materia prima – ovvero il coniglio – a fare la differenza.

Il consiglio è di rivolgersi direttamente al produttore, in un allevamento che faccia vendita diretta, oppure in una macelleria di fiducia, in cui possiate avere la certezza dell’origine e della tracciabilità dell’animale.

La RICETTA di Nonna Franca

Lavare il coniglio e tagliarlo in piccoli pezzi, asciugare, se vogliamo il meglio lo dovremo disossare. Passare i pezzi nella farina, poi immergerlo nell’uovo sbattuto e leggermente salato.

Friggere pochi pezzi alla volta in abbondante e bollente olio d’oliva (anche se ultimamente viene usato sempre più olio di semi).

Sgocciolare bene man mano i pezzi fritti nella carta da cucina e aggiustare di sale.

Servire ben caldo accompagnato da spicchi di limone.

INGREDIENTI

Coniglio fritto: Coniglio; Farina; Uova; Sale, Olio d’oliva o di semi.

LE RICETTE DI AGRICULTURA.IT