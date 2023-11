A Living City Husqvarna ha presentato le novità di prodotto per il 2024

Altavilla Vicentina (VI) – Si è conclusa, a Parigi, la IX Edizione di Living City, evento organizzato da Husqvarna e dedicato ai Professionisti della cura e della gestione degli spazi verdi, in cui i fari sono stati puntati su due importanti tematiche come lo sviluppo sostenibile e la cura degli spazi verdi nelle aree urbane.

Negli spazi dei Jardin d’Acclimatation, esperti da ogni parte d’Europa si sono riuniti per condividere approfondimenti e prospettive future sul paesaggio sostenibile urbano, con un focus sulla biodiversità.

Living City, però, è stata anche un’occasione per Husqvarna – il più grande produttore al mondo di attrezzature per la cura di boschi, parchi e giardini – per presentare le novità in arrivo per il 2024.

Husqvarna Automower 520 EPOS

L’ultimo arrivato nella famiglia di rasaerba robotizzati professionali senza cavo perimetrale di Husqvarna è l’Automower 520 EPOS. Il robot, utilizzando un taglio sistematico, offre un’elevata produttività ed una soluzione economicamente vantaggiosa per gli spazi verdi commerciali. Grazie a questa tipologia di taglio, inoltre, può rasare secondo una serie di “disegni” preimpostati, che offrono una varietà di “motivi”: a scacchiera, triangolari o a forma di diamante. I modelli sono resi possibili dalla navigazione di precisione del robot e dalla capacità di regolare rapidamente l’altezza di taglio del suo disco a cinque lame. L’Automower 520 EPOS di Husqvarna può arrivare a tagliare 5000 mq in 48 ore e non richiede un cavo perimetrale.

Husqvarna Solar Charger

L’azienda svedese ha presentato un caricabatterie solare “off-grid” su misura per la gamma completa dei suoi Automower. L’Husqvarna Solar Charger rende possibile la manutenzione autonoma dei robot su superfici dove le fonti di energia sono poco o per nulla disponibili. Il nuovo prodotto vanta un funzionamento continuo, 24 ore su 24, anche durante lunghi periodi di luce solare ridotta. Il suo avanzato sistema di gestione dell’energia garantisce prestazioni costanti, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche e offre un’affidabilità eccezionale. Il Solar Charger di Husqvarna si integra facilmente con tutti gli Automower esistenti ed elimina la necessità di infrastrutture ad alta potenza, semplificando il processo di configurazione. Il Solar Charger “libererà” i robot dai vincoli della dipendenza alla rete elettrica, consentendo installazioni dove le prese di corrente sono poco accessibili o non disponibili.

Caricabatterie multi rack

Il caricabatterie multi-rack è rivolto ai Professionisti del settore che necessitano di una ricarica rapida della batteria: offre infatti la possibilità di caricare, contemporaneamente, fino a quattro batterie Husqvarna BLi-X da 36V direttamente sul luogo di lavoro. Questo nuovo prodotto garantisce un funzionamento ininterrotto a batteria ovunque sia accessibile l’elettricità, in tutte le condizioni atmosferiche. La gamma di batterie Husqvarna BLi-X è dotata di una tecnologia cellulare all’avanguardia che produce la giusta potenza e autonomia per ogni tipo di lavoro. Le batterie sono state progettate per essere maneggiate in modo facile e sicuro, sono adatte a tutti i prodotti della gamma Husqvarna BLi-X e disponibili con tre diversi livelli di capacità. Le nuove batterie sono dotate infine di ActiveCool, un sistema che consente il raffreddamento attivo sia durante la carica che la scarica.

Husqvarna

Husqvarna è un marchio di Husqvarna Group, il più grande produttore al mondo di attrezzature per la cura di boschi, parchi e giardini, tra cui motoseghe, decespugliatori, tagliaerba, trattorini, rider e robot tagliaerba. I prodotti Husqvarna sono venduti in più di 100 paesi, principalmente attraverso i Rivenditori Autorizzati. Il Gruppo Husqvarna conta 14.000 dipendenti in tutto il mondo, più di 3.200 brevetti, un fatturato netto annuale di 54 miliardi di corone svedesi e dal 2015 a oggi ha registrato una riduzione del 32% delle emissioni di CO2. In Italia il marchio Husqvarna è distribuito da Fercad SPA, via Retrone 49, Altavilla Vicentina (VI).

