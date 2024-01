Yokohama Off-Highway Tyres (YOHT) è la divisione di The Yokohama Rubber co. Ltd, Giappone (YRC). Questa divisione è un insieme di società controllate al 100% da YRC che gestiscono collettivamente il ramo “pneumatici fuoristrada”.

YOHT è responsabile end-to-end della progettazione, dello sviluppo, della produzione, commercializzazione e vendita di questi pneumatici specializzati. YOHT detiene e conduce l’attività utilizzando i propri marchi di punta Alliance, Galaxy e Primex in quasi 120 paesi in tutto il mondo.

Y OHT non solo incarna l’unione dei propri marchi di punta, ma attinge al bagaglio di esperienze ultracentenario di Yokohama, aprendosi al tempo stesso una propria strada nel segmento degli pneumatici fuoristrada.

I marchi di punta offrono un’ampia gamma di pneumatici per l’agricoltura, la silvicoltura, la movimentazione di materiale edile e industriale, l’attività mineraria e il movimento terra, gli autocarri e le applicazioni su terreni erbosi.

Con il supporto della produzione globale di pneumatici fuoristrada del Gruppo Yokohama, YOHT dispone di una rete che comprende 7 stabilimenti in tre paesi e strutture di ricerca e sviluppo in Giappone, India e Stati Uniti.

Realizzati in stabilimenti di produzione all’avanguardia, gli pneumatici sono sottoposti a severi controlli per garantire ai clienti una qualità eccellente. Il marchio Alliance è da sempre in prima linea nell’offrire prodotti pratici ed efficienti e nell’aiutare i propri clienti a raggiungere un’elevata produttività in ogni fase delle loro operazioni.

Con stabilimenti produttivi e capacità di ricerca all’avanguardia il marchio è costantemente impegnato ad offrire sempre e solo i prodotti migliori.

Questa è una delle ragioni per cui Alliance è la scelta numero uno dei nostri clienti in tutto il mondo. Col lancio di ogni nuovo prodotto, il marchio si prefigge di alzare l’asticella dell’eccellenza e di offrire soluzioni intelligenti che mantengano i nostri clienti sempre un passo avanti.

