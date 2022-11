Le pratiche di agricoltura sociale. Un’opportunità per lo sviluppo territoriale. A Firenze il 22 novembre

FIRENZE – “Le pratiche di agricoltura sociale. Un’opportunità per lo sviluppo territoriale” è il titolo dell’appuntamento – organizzato da Cia Agricoltori Italiani della Toscana -, in programma lunedì 22 novembre (ore 9.30) a Firenze, Hilton Garden Inn, Via Sandro Pertini, 2/9.

Il programma

Apertura dei lavori a cura di Cia Agricoltori Italiani della Toscana.

Interventi:

“L’impatto territoriale delle pratiche di agricoltura sociale” a cura di Francesco Di Iacovo , Università degli Studi di Pisa;

, Università degli Studi di Pisa; “Il ruolo dell’associazionismo nella creazione di reti per l’agricoltura sociale” di Cosimo Righini, Cia Toscana

Agricoltura sociale, le esperienze dei territori

Progetto SOCIAGRI – Lucia Astegiano, Coop La foglia del Te – Luca Maria Simoncini, L’Eremo dei Poeti

Progetto ADATTATORI – Samanta Cantini, Coop Sinergica

Progetto ASTER – Andrea Pagliai, Azienda Agricola Olivart – Elisa Brigiolini, Coop 21

Progetto SERRA – Giulia Lazzerini, Coop Valleriana – Francesca Natali, Coop Valleriana Progetto AGRODOLCE – Paolo Di Mattina, Coop Alice – Andrea Pini, Coop Humanitas

Conclusioni di Valentino Berni, presidente Cia Toscana

Ai lavori parteciperà Stefania Saccardi, vicepresidente e assessore all’Agricoltura della Regione Toscana

Il seminario fa parte dell’intervento realizzato con il cofinanziamento FEASR del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana Sottomisura 1.2.

